台鋼雄鷹今天舉行開訓典禮，秋訓預計練到12月16日，統籌教練林振賢指出，前3個循環預計採「練4休1」，主要針對體能做加強，先把球員身體素質建構起來，而台鋼球員補強也告一段落，接下來就是透過擴編選秀及吸收戰力外球員，希望能夠補到重炮手。

林振賢表示，前3循環會請國際顧問河野德良安排課表，早上會針對體能訓練，下午重量訓練加基本傳接球、打擊練習，接下來就等客座內野守備教練井端弘和10月8日會合後就會進行正式技術訓練，11月中也已預計安排對抗賽。

針對對抗賽的部分，林振賢說：「會把比較進入狀況的球員拉出來跟業餘隊或是也在進行秋訓的職棒二軍比賽，本來我們規劃是在12月初，但計劃有提早一點。」

今年選秀會台鋼一口氣選了30名球員僅1人未簽約，另外簽下3名自主培訓球員，林振賢表示，目前球員補強告一段落，接下來就是透過擴編選秀跟戰力外球員，「好的都會想要補，會想找比較有經驗的，我們也缺長打型球員，看有沒有機會補到重炮選手。」