劉奕兒（右）跟范逸臣之間有刺激的情感糾葛。（羅永銘攝）

台片《我最愛的笨男人》今（24日）舉行開鏡儀式，監製孫啟明、導演張喻閔、主演范逸臣、姚淳耀、劉奕兒與郭泓志出席開鏡儀式。首次轉戰大銀幕的旅美棒球好手郭泓志在片中與范逸臣、姚淳耀飾演中生代的黑道分子，「雖然很講義氣，但脾氣卻非常衝動，當初決定接下覺得是種嘗試，也很喜歡跟明星接觸，但真的很緊張，比在投手丘上還緊張，從以前到現在都沒有那麼睡不好過。」也透露以前比賽的時候都會靠罵三字經來緩解緊張，「這次看導演的需求，要我講一些就講，拍戲這件事都還在學習」。

男主角范逸臣表示：「這是個關於兄弟情以及1個男人如何在6小時內改變自己人生的故事。」提到自己在這次表演上較大的突破，除了角色是黑道背景外，「黑道雖然跟我們平常生活是有一些距離，但這幾年在台灣的影視作品有很多相關題材，多少有一些涉獵，自己從小到大也會有一些周邊的一些生活的體驗等」，反而更多的是在語言上，「這次全程要使用閩南語的演出，需要多加琢磨」，也因為與姚淳耀、郭泓志動作戲多，「最近這幾個禮拜都在密集練習，昨天打的瘀青還在，畢竟我們演員演戲的部分很OK，但動作戲還是需要輔助」。

「萬綠叢中一點紅」的劉奕兒飾演阿公店的紅牌，她也為此去店裡實習，還跟客人合唱〈你最珍貴〉，「客人還跟我交心，完全就是一日小姐，但我沒賺到小費」，她認為最大的挑戰則是，大家以往對她大多是陽光開朗的印象，「這個角色比較陰鬱，經歷過種種，找個棲身之所，可能會有一些機車的舉動，讓全世界都討厭我，要演一個真心讓大家討厭的人很奇妙」，至於尺度到哪，她笑說「可能這邊布料少一點、這邊布料不見了」，而她在片中跟范逸臣之間有刺激的情感糾葛，她也自曝「我們第一次見面就把衣服撥開，然後用長輩迎接他」。

姚淳耀也是首度演出兄弟片，「這次監製有先帶我們去跟一些大哥實習，大哥真的是看著他會不寒而慄，感覺到他們的氣勢，但他們真的都非常客氣有禮貌，他們非常的客氣還是會覺得有『剉』，相處之後對於角色有更多的認識，還有去酒店，看到他們私底下會是什麼樣子」。監製孫啟明透露《我最愛的笨男人》中有不少動作戲跟爆破場景，坦言不是一部小片，預計10月底之前殺青，希望能在明年暑假上映。