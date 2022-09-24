全球車市持續樂觀，成為半導體產業中得一盞明燈，高通於首屆汽車投資者大會上宣布，汽車業務訂單總估值擴展至300億美元，另外，高通也宣布，與與Mercedes-Benz合作，Mercedes後續將推出搭載Snapdragon數位底盤解決方案的車型。

高通得益於Snapdragon數位底盤解決方案在汽車產業的廣泛採用，其汽車業務訂單總估值已成長至300億美元，此成長代表自高通公佈2022會計年第三季財報以來，其汽車業務訂單總估值實現了超過100億美元的擴展，持續擴展的訂單總估值是高與汽車製造商和第一級供應商達成重要合作的成果。

高通公司總裁暨執行長Cristiano Amon表示，高通是提供智慧連結邊緣所需關鍵技術的領導者。高通「統一的技術藍圖」擴展至包括汽車的幾乎所有產業。Snapdragon數位底盤結合高通與汽車製造商良好的合作關係，已實現了300億美元的汽車業務訂單總估值。

高通表示，QCT汽車業務營收成長強勁，從2021會計年的9.75億美元成長至2022會計年的13億美元，且上調2021年11月發佈的QCT汽車業務營收成長預測，2026會計年營收將超過40億美元(預期收入)，2031會計年營收將超過90億美元(預期收入)。

不僅如此，高通也預估，至2030年，其汽車業務的潛在市場規模預計將擴展至1000億美元。

高通在汽車投資者大會也宣布，與Mercedes-Benz合作，即將推出的Mercedes車型將搭載Snapdragon數位底盤解決方案。