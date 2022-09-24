總統蔡英文23日上午替民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎站台造勢。（謝明俊攝）

總統蔡英文23日上午替民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎站台造勢。（謝明俊攝）

總統蔡英文24日赴苗栗縣頭份市民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎競選總部，為徐定禎競總成立以後的首次造勢大會加持，蔡英文說，今年的選舉，是民進黨在苗栗第1次有執政的機會，有機會來翻轉苗栗，我們一定要集中力量，把徐定禎送進苗栗縣政府，讓綠色執政品質保證，在苗栗實現。稍後，蔡英文並授戰旗給徐定禎，要翻轉苗栗，改變成禎！

蔡英文表示，要集中力量，讓苗栗改變，一定要徐定禎，過去72年苗栗從未換黨政過，沒有競爭、沒有比較，苗栗就一直沒有進步，民進黨是一個做事的團隊，鄭文燦是是一個會做事的市長，民進黨團隊打造一個又一個地方執政的典範，蔡英文推崇桃園及新竹在民進黨執政以後，建設變多了，福利變好了，城市變美了，苗栗也可以！

蔡英文推崇徐定禎當頭份市長時，從負債6千萬到贏餘3億多元，徐定禎嚴守財政紀律，也會開闢財源，鄉親所需要的福利照顧，他樣樣都做得好，長久以來，苗栗人最擔心的問題就是財政，想到苗栗，就想到負債，所以要讓最會理財的徐定禎來當苗栗縣長，翻轉苗栗，讓財政有餘裕。

蔡英文說，明年中央政府總預算是有史以來最多的，為了解決少子化，一年編了1千多億，讓年輕父母在生養下一代時，可以負擔比較少一點，政府的長照預算明年將高達649億，明年還準備年輕人租屋補貼3百億，中央有預算，有決心，來照顧老人家、年輕人和下一代。

蔡英文說，中央要大力支持地方建設，中央有那麼多的預算，需要好的縣市長來執行，讓中央的預算轉換成民眾可以感受到的照顧，所以苗栗需要1個會理財，執行力強的縣長，把苗栗交給徐定禎就對了。

蔡英文並強調，頭份是科技重鎮，未來還更多的投資，更多的高科技，要進入苗栗，頭份已經有很好的經驗，把頭份經驗擴出去，讓整個苗栗都能因為高科技的產業移入，苗栗可以快速發展，有1個科技新苗栗，這就需要縣長徐定禎來翻轉苗栗，完成科技新苗栗。