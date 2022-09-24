民進黨新北市長參選人林佳龍今出席與新北市議員鄭宇恩的八里聯合競選總部成立大會，他致詞批評，新北市長侯友宜無心市政，20日《天下雜誌》公布的評比新北市的城市競爭力在六都掉車尾、侯友宜個人施政滿意度也下滑，代表他已經後繼無力做新北市長，又還想分心去選2024總統，「新北市要有新人、新政，才有新氣象」。

林佳龍說，國民黨在新北市執政17年，但新北市升格卻沒升級，也無重大建設，很多建設都是前縣長尤清、蘇貞昌過去留下的成績，或是總統蔡英文上任後協助新北市的前瞻基礎建設，認為「新北市應要有志氣、格局、願景」，因為現在新北市還是台北市的衛星城市與工廠，認為新北需要大翻新，喊出「新的台灣首都就是新北市。」

林佳龍並提出5項社會福利政見，包括65歲以上長者免費裝假牙、敬老愛心卡增加點數及擴充功能可使用在火車、計程車、成家基金每對補助10萬元、托育一條龍、增加300班公托、社宅增設2萬戶，其中3000戶在捷運附近。前來站台相挺的尤清則盛讚林佳龍學經歷完整，新北市應該大翻新讓林佳龍來接棒。

而17日和鄭宇恩成立聯合競總時，林佳龍喊出「貨出去、人進來，新北發大財」，挨批抄襲前高雄市長韓國瑜，林事後強調是他先講的，韓只是比較精簡，且韓有說沒有做。

林佳龍今致詞再度提及17日發言，但避開敏感的「新北發大財」，提出六星計畫，認為新北的產業經濟發展要「貨出去、人進來」，他2015年擔任台中市長時的雙港計畫就喊出，重申沒有學別人。