為期2天的台東勞工親子暨產業特色嘉年華，今天在森林公園熱鬧展開。（莊哲權攝）

為期2天的台東勞工親子暨產業特色嘉年華，今天在森林公園熱鬧展開。（莊哲權攝）

台東縣政府結合台東縣總工會舉辦為期2天的勞工親子暨產業特色嘉年華，24日在台東森林公園熱鬧展開，除了有多項大型遊樂設施以外，還請來知名兒童節目主持人帶動唱，小朋友現場看到心目中的「哥姐」偶像，High到最高點。

為增進縣內勞工家庭情感交流，台東縣政府結合台東縣總工會於今、明兩天在森林公園舉辦勞工親子暨特色產業嘉年華活動，現場有旋轉木馬、小火車、咖啡杯、氣墊跳跳屋等，並邀請深受小朋友歡迎的YOYO家族哥哥姊姊及知名卡通人物帶大家一同唱跳，場面相當熱鬧。

副縣長王志輝表示，3年多來縣長饒慶鈴積極解決勞工在考試及訓練兩部份，增加各類別的職業訓練，陸續解決縣民考照需前往外縣市等窘境，除了與聖母醫院合作的照顧服務員考場外，中餐及烘焙考訓大樓也將在10月揭牌啟用，縣民不需前往外縣市考試，未來也將視其他考照需求與各單位合作，實現在地考照。

社會處長陳淑蘭指出，今年活動拉長2天，以「共學、共玩、共好」為主題，除了「旋轉木馬、小火車、氣墊跳跳屋」等遊樂設施外，增加氣墊跳跳屋8座並新增咖啡杯等遊樂設施；此外，今年持續辦理闖關活動，活動所收發票將全數捐給台東縣內公益團體，歡迎大家一同歡樂做公益。

此外，產業推廣攤位推出消費滿200元送台東金幣，滿999元再抽臺東好禮等獎品，讓大小朋友好吃、好玩又好買。