民進黨苗栗縣長參選人徐定禎今(24)日舉行競選總部成立造勢大會，兼任民進黨主席的總統蔡英文、副總統賴清德、以及桃園市長鄭文燦皆出席力挺。蔡英文表示，苗栗72年來都沒有換黨執政過，沒競爭、沒比較，苗栗一直沒有進步，「換民進黨執政，苗栗一定可以變更好」。

徐定禎今(24)在臉書指出，競選總部成立造勢大會邀請總統蔡英文、副總統賴清德、桃園市長鄭文燦、民進黨立院黨團總召柯建銘、幹事長羅致政、立委湯蕙禎、沈發惠、賴品妤及客委會楊長鎮主委站台力挺，與鄉親一齊為苗栗加油。他說，改寫苗栗歷史的關鍵時刻，一起站出來翻轉苗栗！

蔡英文今替徐定禎站台時表示，團結就能克服挑戰，要團結所有力量，讓徐定禎過關。蔡英文提及，苗栗72年都沒有換黨執政過，這麼長時間沒有競爭、沒有比較，苗栗一直沒有進步。蔡英文強調，民進黨是會做事團隊，桃園市長鄭文燦就是民進黨執政典範，她說，民進黨打造一個又一個地方執政典範，桃園、新竹換民進黨執政後，建設變多、福利變好、城市變美，這樣的改變苗栗也可以做得到，只要願意改變。蔡英文喊話「換民進黨執政，苗栗一定可以變更好」。