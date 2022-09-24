滿滿的再生能量逆轉肌齡神話成真，快搭上這班極致賦活修護直達車。（EXOCARE提供）

艾索康恩EXOCARE創辦人簡奉任博士，黃效民博士強強聯手，2015年成立永立榮生醫股份有限公司，台灣首家取得美國「培養與分離羊水幹細胞技術專利」的公司。

因此 EXOCARE艾索康恩所屬的永立榮生醫投入龐大資源，由總經理暨研發技術長黃效民博士，帶領研究團隊，模擬肌膚運作的機制原理，經過探索與無數研究，研發出Stemimic®仿生寡肽因子，開創出醫美級的保養品牌。