今年底九合一選舉，民進黨首次在連江縣提名各層級候選人，包含鄉民代表、村長等。談及當地選情，連江縣長參選人李問說，他們在馬祖打團體戰，持續基層需求為主深耕當中。負責金門、馬祖選區的民進黨立委洪申翰則指出，國民黨今年在馬祖提名2位候選人，在三角督的情況下，他相當看好李問。

李問曾於2019年代表民進黨參選連江縣立委，由於他在競選期間將自己打扮成馬祖名產「淡菜」，而獲得「淡菜男孩」外號，今年則獲民進黨徵召投入連江縣長選舉。

面對被視為艱困選區的連江縣，李問說，他與候選人組成「大黃魚戰隊」在當地打團體戰，更背著大黃魚氣球徒步環島，以基層需求為主持續耕耘。特別的是，今年有許多民眾向他們分享對馬祖未來政策建言與想法，非常感動。

李問表示，若未來當選連江縣長，最想讓馬祖產業發展起來，並透過完整政策規劃引導青年回鄉，提升當地長住人口、穩定消費，讓馬祖有更好的發展。

「這次馬祖選情充滿希望。」洪申翰指出，國民黨今年在連江縣提名2位參選人，讓馬祖選情呈現「三腳督」，加上李問過去表現，相信能順利翻轉馬祖。