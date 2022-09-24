民進黨南投縣長候選人蔡培慧表示，南投縣的新住民人口大約占總人口的2%，為因應全台新住民人口增加，民進黨立委羅美玲正積極在立法院推動修訂《國籍法》與《大學法》等法案，盼從法規層面促進多元族群友善。

蔡培慧今（24）日在臉書發文表示，她今日專程來上廣播節目《寶島百味‧南投on my way》，與黨籍立委羅美玲一起討論「過客變台客」議題。

蔡培慧指出，南投縣的新住民人口大約占總人口的2%，不只是南投，其實全台灣的新移民人口都在逐漸增加，而且不再只限於勞動人力，有許多知識性人才也漸漸像台灣靠攏。在未來，勢必成為台灣各項發展的中堅力量之一，只是仍有許多基礎問題必須逐步改善和解決。

對此，蔡培慧強調，羅美玲委員長期關照新住民及長照議題，在立法院修訂《國籍法》與《大學法》等，盼在法規層面促進多元族群友善。節目相關資訊如下：

9/24(六)早上09:00-10:00

FM 99.1 #大千電台

聽【寶島百味‧南投ON MY WAY】

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