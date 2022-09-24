全球金融中心排名前10的城市

全球金融中心指數（GFCI）22日公布最新一期報告，紐約、倫敦持續蟬聯全球金融中心前2名，新加坡則超越香港，搶下第3，深圳第9名，首爾第11名。全球119個金融中心，台北排名雖進步11名次來到第55，屬於中段班，但仍輸給排名第36的青島一大截。本次大陸有12個金融中心城市入榜。

隨著金融市場信心加速恢復，全球金融中心評分整體上升。本期全球金融中心在GFCI中的平均得分止跌回升，較上期（2022年3月）大幅成漲4.83%，已經恢復至2020年3月GFCI 27發布時的平均水準。

從總評分來看，全球前十大金融中心排名依次為，紐約、倫敦、新加坡、香港、舊金山、上海、洛杉磯、北京、深圳、巴黎。10座城市得分較前期均有不同程度的上升，其中，新加坡升幅最高，達14分。

法國巴黎這次重返前10名，東京則下滑7個名次掉到第16名，報告指出，可能東京受疫情延燒影響，導致消費復甦緩慢，而俄國莫斯科更慘，比半年前暴跌22個名次，排名第73，原因是俄羅斯入侵烏克蘭後，遭西方國家一連串制裁，切斷與外界的經貿往來。

值得注意的是，大陸多個城市的金融中心排名穩健進步，本次共有12個金融中心城市進入榜單，其中，上海、北京和深圳排名分別為第6、第8、第9，廣州、成都、青島排名第25、第34、第36，至於大連、南京、杭州、天津排名為第80、第83、第85、第87，最後兩城市排在百名之外，包括西安第118和武漢第119。

第一財經報導，深圳市地方金融監督管理局局長何杰表示，GFCI研究成果表明，疫情沒有改變全球金融發展重心從北美和歐洲向亞洲轉移的趨勢，中國金融中心進一步崛起，國際影響力日益提升。

展望未來，綜合開發研究院金融發展與國資國企研究所執行所長余凌曲建議，大陸金融中心建設要瞄準全球最高標準，提升金融營商環境。因為金融中心不僅要看硬實力，還在於軟實力的提升，包括營商環境、城市基礎設施、對人才的吸引力等。相對於紐約、倫敦、新加坡等，大陸國內的金融中心在軟環境建設上仍有差距；同時，要擴大金融中心合作，促進金融開放創新，吸收和集聚國際高端資源以提升自身發展實力和競爭能力。

全球金融中心指數是由倫敦金融城的智庫Z/Yen集團與中國（深圳）綜合發展研究院共同編製，GFCI訪問11038位金融專業人士，所做66121份評估及數據。

自2007年起全球金融中心指數報告於每年3月和9月發布，第32期（2022年9月）報告評比全球119個金融中心。