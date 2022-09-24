洋基24日再擊敗紅襪，比數甚至和前一場相同都是5比4，主場擠進47346人爭睹賈吉（Aaron Judge）歷史性的一轟。可惜賈吉沒打出去，先發投手寇爾（Gerrit Cole）還因嗆聲主審，連累總教練布恩（Aaron Boone）一起遭驅逐出場。布恩說：「大家都想來看賈吉開轟，事實上他近兩戰才錯失了兩次機會，他出棒時機正確，終究會打出去的。」

寇爾前5局只失1分，6局上兩出局兩人在壘，他對佛度戈（Alex Verdugo）兩好球時投出一顆低處進壘的四縫線，但是主審沒給，下一球就被佛度戈轟成追平比數的3分炮！寇爾此時已經非常不爽，耐著性子三振掉馬丁尼茲（J.D. Martinez），走向休息區的時候對主審破口大罵，主審隨即將他驅逐，寇爾乾脆貼上去多罵兩句。布恩上來勸解，但是主審好壞球是不容質疑的，布恩也跟著被趕出去，現場噓聲大作。

Following a game-tying homer, Cole ends the inning with a strikeout and screams at the home plate umpire after a missed strike three call earlier in the inning. He’s been ejected pic.twitter.com/2X4Dqamfut — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) September 24, 2022

這是寇爾生涯首度遭驅逐出場，布恩單季第9次。佛度戈譏笑說：「那球根本差很遠，（寇爾）他該做的是把球投過本壘板上空。他和捕手想偷走每一球，他發脾氣只是因為結果對我們有利。」

賈吉每次上來打擊，觀眾席傳來的感受就是既興奮又屏息以待，最終賈吉4打數1安打，打擊率略降至0.315仍是美聯三冠王。紅襪張育成擔任第九棒游擊手先發，3打數掛零。寇爾6局失4分無關勝負，洋基第8局安打送回超前分的功臣是捕手崔文紐（Jose Trevino）。