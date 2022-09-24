民進黨南投縣長參選人蔡培慧，24日號召車友騎行烏溪線，暢談治理願景。（蔡培慧服務處提供／廖志晃南投傳真）

民進黨南投縣長參選人蔡培慧，24日號召車友騎行烏溪線，暢談治理願景。（蔡培慧服務處提供／廖志晃南投傳真）

民進黨南投縣長參選人蔡培慧（中），規畫治理願景。（蔡培慧服務處提供／廖志晃南投傳真）

民進黨南投縣長參選人蔡培慧，與草屯鎮長參選人曾煌棊，24日號召自行車友，從草屯鎮雙冬出發，騎行中潭公路、工藝中心及草屯鎮公所；並且從交通、經濟、休閒、藝文、工藝發展等面向，說明她對烏溪線廊帶發展的政策願景。

蔡培慧、曾煌棊由雙冬紫雲宮主委李坤山、蔡培慧競總草屯總幹事洪敦仁、執行長黃秀女陪同，向太子元帥祈願「雙雙凍蒜」後，車隊自紫雲宮出發，沿途行經南埔陳府將軍廟、龍德廟及惠德宮參拜祈福；南投縣黨部主委蔡銘軒議員、廖梓佑議員、議員參選人李帛璋等人，也祝福民進黨在年底大選擊出全壘打。

蔡培慧表示，當選縣長後會積極爭取「台灣好行」在草屯鎮發展3條觀光路線，第1條進入工藝中心與草屯老街，讓工藝重鎮再展風華，也讓文化部所屬的台灣工藝文化園區，吸引更多遊客參與；第2條路線轉進鳥嘴潭人工湖，及東草屯休息站，享受自然景觀與生態食農之旅；第3條要充分發展平林觀光，包括鄰近的毓繡美術館、葡萄及荔枝果園、九九峰郊山步道以及雙冬冷泉等。

蔡培慧說，烏溪線有許多優秀的陶藝、石雕、書法家及畫家，她要推動「工藝文化觀光大道」，發展草屯工藝、國姓客家布染、埔里紙藝，並且改善中潭公路路況、綠美化並增設單車步道，讓愛好戶外運動的朋友感受到「眼前即藝術、藝術在眼前」的南投美景。

曾煌棊表示他有3個孩子，從政就是希望建造下一代留在草屯生活的好環境，當選鎮長後，不僅要連結過去的文化資源，也要運用新的觀光景點，讓新世代以新思維治理，草屯才會更好，因此，他全力支持蔡培慧健全鳥嘴潭人工湖周邊交通，鏈結台14線藝術展館節點，展現草屯文化軟實力，發展社區深度旅遊。

他強調「愈在地愈國際」，草屯有國家級的工藝中心，也有全國知名的毓繡美術館、王英信美術館，還有非常多的藝術家、工藝家，都是草屯的重要文化資產；他並策畫「五新草屯」願景，通盤檢視草屯的SWOT分析，並提出「改造交通、產業升級、舒適樂活、觀光亮點、工藝造鎮」策略，要與草屯鎮民共創美好未來。