「民主36挺18」音樂會一開場主持人一一介紹台中市各區台中市議員參選人上台，齊呼：團結拼政權、進步顧台灣。（林欣儀攝）

為拉抬中台灣選情，民進黨24日於台中市舉辦「民主36挺18」音樂會在烏日區台中國際展覽館登場，身兼黨主席的蔡英文與副總統賴清德，以及民進黨提名中部各縣市首長參選人：蔡其昌、蔡培慧等人全員到齊，營造全黨大團結氣氛，最後與會者也在蔡英文帶領上齊呼「民主36挺18」，盼在年底的選舉「一票顧家鄉、一票拚未來」。

在這場「民主36挺18」音樂會，一開場主持人即表示，要翻轉選情，贏回中台灣，並一一介紹台中市各區台中市議員參選人上台，齊呼：團結拼政權、進步顧台灣，眾人也為蔡其昌高喊「凍選」。

演唱會也邀請農村武裝青年、浮可泰樂團熱情演出，2022年金曲台語歌王王俊傑也與未來式樂團上台演唱日前民進黨公布選戰競選歌曲：「顧台灣、拚未來」，民進黨中部縣市長以及議員參選人也動員支持者到場，現場估計有上千民眾與會。

另，民進黨提名的新北市長參選人林佳龍、彰化縣長參選人黃秀芳、苗栗縣長參選人徐定禎、雲林縣長參選人劉建國、南投縣長參選人蔡培慧以及台中市參選候選人蔡其昌等人也陸續上台致詞。

且為力拼「18歲公民權」複決公投票過關，除了上台致詞的縣市長候選人以外，其他忙於選務的參選人也共同錄製了一段有「小巧思」的影片，除了述說自己當年年輕時投入公共事務的歷程外，更表達他們力挺18歲公民權的決心。

音樂會現場也安排民進黨「國務青」青年成員代表上台致詞，象徵青年參政、世代傳承，也透過年輕人號召年輕朋友們在年底的投票日一定要返鄉投票。