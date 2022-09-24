虎山實小「童夢森林」，展現學生在地取材森林生態種子等作品。(曹婷婷攝)

第4屆全台首學課程博覽會今日在台南二中盛大登場。(曹婷婷攝)

西門實小將海洋教育結合AR虛擬實境。(曹婷婷攝)

邁入第4年的全台首學課程博覽會，今天上午在台南二中登場，集結台南市國小到高中112攤特色課程，另也安排66名在地教師線上說課，吸引不少外縣市老師專程前來取經。教育部次長蔡清華也到場觀摩，他盛讚，昨天剛頒獎的教學卓越獎，台南就獲得2金1銀，由此可看到台南教育的創新能量。

市長黃偉哲也肯定師生用心呈現新課綱的成果展示，他說，迎接「台南400年」，更要做好課程博覽會，「全台首學」絕非浪得虛名，歡迎大家來觀課修課、教學相長，他也趣稱「市長在議會被質詢，就像當學生一樣」，他也期勉大家終身學習。

教育局長鄭新輝說，台南這幾年推行雙語教育、數位學習、專題式學習（PBL）主題、美感教育等特色，課程博覽會可以看到小學、中學、高中等不同學習階段的課程，彼此也能教學相長，尤其，教師們藉由觀摩有助於「強強聯手」。

教育局督學陳思瑀也說，台南別出心裁設計的課程博覽會，全台少見，最初推動時，參與學校也不多，如今已有百校參與，4年來累積豐碩成果，參展學校呈現了結合科技、智慧、生態等特色課程，廣獲好評。

東光國小呈現學生從3年級開始學習科技資訊、溝通未來等能力，不只有寫程式語言也能設計遊戲關卡，學生今年參加全國貓咪盃SCRATCH競賽，榮獲全國第一。虎山實小「童夢森林」，展現學生在地取材來自森林生態的種子，整合聯合國永續發展目標及生態學校系統，推出一系列種子創作。獲得今年教學卓越獎金獎的復興國中，則展現科技教育成果，由學生自製「無窮鏡」，了解光的反射等原理。

今天開幕典禮邀請Hahow好學校執行長江前緯擔任講座嘉賓，分享「後疫情時代的學習多重宇宙－學習者、教學者的生存挑戰」，現場也安排16組學生發表學習成果，展現各校的特色課程成果，現場湧入至少約4000人，場面熱烈。