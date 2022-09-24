好民文化行動協會、史明教育基金會共同主辦史明《凡人》攝影展，24日上午在台中的好民文化行動協會開幕，是全台巡迴首站，活動展出103歲過世的台獨大老史明晚年的38張照片，包括參與社會運動以及從未公開、晚年居家生活照片等。

史明教育基金會董事長黃敏紅表示，史明歐吉桑和台中的關係很親，爸爸是台中的豐原人。史明曾跑去大陸投入抗日行動，因精通日文，從事對日情報工作，對大陸了若指掌，後來心中「祖國」以及大陸社會主義夢想逐漸幻滅，進而看清楚台灣歷史地位，體悟台灣是世界的台灣，這是很了不起的事情。

黃敏紅說，台中是非常重要的城市，過去曾成立台灣大聯盟、二七部隊也是反抗國民政府指標的存在，台中還有好民文化行動協會和大地文教基金會這兩個長期為台灣民主努力的組織，因此是這次巡迴展出的第一站，歡迎台中的朋友來參觀，一起欣賞毆吉桑一生全心全意為台灣民主奉獻的攝影作品。

立法院副院長蔡其昌受邀參加指出，歐吉桑在大家心中就是偶像般的存在，是他那個時代社會運動的啟蒙者，對當時年輕的他來說非常有意義，開啟他對台灣文化、台灣歷史主體性的認識，也是當時一群學運份子的精神支柱。

開幕記者會上，長期陪伴史明參與台獨倡議的史明基金會董事長黃敏紅，現場進行攝影展導覽解說；史明《凡人》攝影展將到台灣各地做巡迴展出，在好民文化行動協會的展期為9月24日至10月3日，另將於9月28日晚間7點20分，在中山七三影視藝文空間放映史明的紀錄片，讓更多人認識台獨大老是傳奇也是凡人的一生。