Tiziana Terenzi 利伯拉 天秤座香精形象圖。（CYRANO提供）

來自義大利的Tiziana Terenzi，是極少數蘊含天文學的頂級奢華香氛品牌，品牌主理人兄妹Paolo、Tiziana緊密相連的十二星座分別在獅子座與天秤座的星輝映耀下誕生，2022年繼7月23日上市的「雷歐 獅子座 香精 Leo」，9月23日推出第二支新作「利伯拉 天秤座 香精 Libra」，而「天秤座」正是妹妹Tiziana的星座，完美地象徵著Tiziana的絕佳美學素養。

Tiziana Terenzi新品「天秤座 香精」體現了具有均衡美感的自在美好，優雅香氣如同形象圖中渲染交疊的繽紛意境，豐富花木果香在精心巧藝下揉合成雋永的華麗，即使斗轉星移仍保守著被普羅審美喜愛的魅力，淋漓展現深厚的美學底蘊，因此，即使誕生星座非天秤座，亦可透過這樣的香氣追尋難能可貴的和諧，而Tiziana Terenzi熱愛者更是不容錯過這樣珍貴的作品。

天秤座堪稱是十二星座中最優雅、細膩的代表，擁有悲天憫人的胸襟還有強大的同理心，樂觀的天性易與人建立關係，同時保持鬆弛有度的親密，不冷落也不踰矩。天秤座非凡的能力與可靠的品行讓他們可以從事幾乎任何工作、扮演所有角色，出眾的創意與多情尤其適合往藝術、慈善事業發展。

香氣以和煦的陽光與翻騰的喜悅開場，義大利柑橘水果的氣息填滿所有空隙，蘇連多檸檬、雷焦卡拉布里亞香檸檬、西西里葡萄柚迴盪在四周，與晚香玉、保加利亞玫瑰強勢的花香形成對比，熱情洋溢的前調反映出天秤座慷慨和善的性格。斯文內斂的阿特拉斯雪松搭配托斯卡尼鳶尾根婉約含蓄的甜味，被龍涎香與印度小花茉莉的感性溫柔包覆，形成優雅香氣的主軸。前中調和諧的光輝建立在新加坡廣藿香與馬達加斯加梵尼蘭花的基礎上，再由麝香、海地岩蘭草、安息香、橡木苔等馥郁、穩重的香材完整香氣的架構。