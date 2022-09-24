今年18歲的張員瑛是韓國女團人氣成員，言行舉止都在網上掀起熱議，高挑身材配上甜美臉蛋，小小年紀的她，在組合中有不俗人氣。誰料，高人氣的同時卻也帶來眾多負評。網友對此紛紛表示：「美麗是原罪，連呼吸都要被罵嗎？」

張員瑛在選秀節目《PRODUCE 48》以限定團體IZ*ONE出道，組合解散後，加入現在的IVE，從一出道就人氣高漲。在韓媒公布的2022年YouTube搜尋量最多的女子偶像排行中，張員瑛也不負眾望成為搜尋量前十名。不過，成名後付出的代價也因此被凸顯。

在今(2022)年4月播出的《全知干預視角》中，張員瑛才剛因雙手握住草莓，小口小口「吃草莓」的舉動被網友痛批太過做作。近日又於綜藝《偶像版1N2D IVE篇》中的表現讓部份網友相當不滿。因遊戲需在乘坐纜車或是獨木舟的分組中，兩項選擇其一。張員瑛想去纜車組，卻抽籤選中獨木舟的表情，被網友解讀成非常不滿的模樣，痛批其太過在意鏡頭，就像是公主一樣。

綜藝《偶像版1N2D IVE篇》中，IVE正抽籤選擇各自的組別。（圖／翻攝自YouTube頻道《KBS Kpop》

事件發酵後，大多網友都選擇力挺張員瑛，表示「美麗的外貌就會招致妒忌」，認為張員瑛膚白貌美的外貌，使她蒙受許多不明不白的惡意批評，讓粉絲心疼不已。