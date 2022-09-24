大陸女星黃聖依演出周星馳電影《功夫》走紅，被外界稱為「星女郎」，與身家超過台幣60億的影視業總裁楊子結婚，婚後育有兩個兒子，幸福模樣令外界稱羨，不過如今傳出疑似離婚，據悉2人在七夕當天各發一首詩標註對方，還被發現疑似藏頭詩，內容似乎表明將各自展開新的啟程。

黃聖依在七夕情人節當天PO文tag老公楊子，寫下：「歲月打磨著青春，月老撮合著姻緣，如果傾訴著遺憾，歌聲吟唱著曾經，各異生活炫五彩，自古英雄出少年，安之若素少女心，好運前程話古今。七夕快樂，新開始、新啟程」，楊子則是PO文tag老婆黃聖依，並寫下：「相識 相知 相戀 相守，見面 見心 見情 見性，不急 不躁 不喜 不悲，如詩 如畫 如風 如影，懷玉 懷春 懷柔 懷戀，念你 念我 念景 念情。七夕快樂，新開始、新旅程」，當時被認為是在七夕隔空傳情，好不浪漫。

眼尖網友發現兩人七夕發的貼文疑似有藏頭詩。(黃聖依、楊子微博)

不過事隔一個月，有眼尖網友發現，兩則貼文疑似都有藏頭詩，像黃聖依是「歲月如歌各自安好」，楊子則是「相見不如懷念」，加上兩人文末都是寫著「新開始、新旅程」，而且都只放著個人獨照，讓外界猜測是否暗示已經離婚。

不過黃聖依和楊子事後仍不時合體直播帶貨，也讓外界對於兩人實際婚姻狀況霧裡看花，而她的工作室目前對於離婚一事尚未發文回應。