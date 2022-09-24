嘉義市復國幼兒園以「老嘉的舊時光，我們的新鮮事」方案，在111年度教育部教學卓越獎幼兒園組中獲金質獎榮耀。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市復國幼兒園以「老嘉的舊時光，我們的新鮮事」方案，在111年度教育部教學卓越獎幼兒園組中獲金質獎榮耀，不但全台僅9所幼兒園獲獎，更是雲嘉南地區唯一獲獎的幼兒園，嘉市教育處長林立生說，復國獲獎，再次展現嘉義市優質教育力。

嘉義市長黃敏惠說，嘉市雖同樣面臨少子化壓力，但在學前幼兒教育上，各個教學團隊投注的心血及努力有目共睹，繼博愛附幼110年獲教學卓越幼兒園組銀質獎後，復國幼兒園再獲評審肯定，尤其復國幼兒園「心動力團隊」，是以孩子視角看世界，從孩子在校園中發現的66歲老房子，成為孩子築夢的開始，如同翻轉課程，展現傳承及再造文化的行動力。

林立生表示，復國幼兒園舊園長宿舍是日治「二通」已拆除眷村中，僅存的木造老房子，原本舊園長宿舍要改成眷村故事屋，卻因都更計畫而停擺，變成眷村改建中被遺忘的一角，因孩子的覺察與探索，師生合力將這個富有歷史意義的老房子，變身成可以讓大朋友、小朋友都能來體驗與創造回憶的地方。

復國幼兒園園長陳玉如說，方案以「老嘉的舊時光，我們的新鮮事」命名，緣於孩子想要改變老房子的初衷，老師們除了支持孩子，更用專業的態度及知識引導孩子，帶領孩子們一步步尋找、探索、再造家園，今年能獲得教育部教學卓越獎，讓復國心動力教學夥伴們獲得相當大的鼓勵。