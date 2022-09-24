BOUCHERON 寶詩龍 璀璨環戒淡香精。（BOUCHERON 提供）

法國高端珠寶品牌寶詩龍(BOUCHERON)自 1858 年創立，為第一個在法國芳登廣場設立總部的珠 寶商。陽光灑落在芳登廣場上，坐落於 26 號的 BOUCHERON 是廣場中日照最豐沛的地方。 片束光線折射在玻璃窗戶上，閃耀著金色光芒就像是 BOUCHERON 攝人心魂的珠寶作品，不僅令 人難以忘懷更是最美的印記。

璀璨環戒淡香精由調香師 Ane Ayo 和 Pierre Negrin 共同創作，馴服了它的奢華並保留著令人回味的誘人香氣。 以義大利黃橘精油揉合帶著辛香的粉紅胡椒及薑開啟，在沁涼鼻息的黃橘精油底下點綴著兩種不同 氛圍的辛香；性感慢慢甦醒，晚香玉展開花瓣，花瓣上依附著來自於黑醋栗的水果酸澀感，這股花 香在空氣中蘊含著祕魯香脂的絲滑香甜，繼續綿延到了後調；後調以印度廣藿香及木質琥珀溫暖包 覆，細膩的海地香根草突出了性感的一面，整體香氣在肌膚上恣意閃耀綻放。

璀璨環戒淡香精承襲著環戒系列簡約瓶身，厚實圓柱香水瓶身乘載著 金黃色香水汁液，瓶蓋處則還原了環戒精神，以經典 QUATRE 四環設 計做為發想，層層堆疊著相異材質，蓋身部分設計以扭轉開啟，並使 用經典棕色環戒作為代表，訴說著璀璨光芒下的故事。