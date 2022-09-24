台鋼雄鷹教練團陸續公布，領隊劉東洋透露，接下來還會有一位日籍體能教練，人選已經確定，預計來台時間定在10月底至11月初，答案會在日後公布，「他曾服務過的對象是日職頂級球員也有在美職打過球，目前是專屬私人防護員兼體能訓練師。」

台鋼陸續公布教練團人選，除了打擊教練路易士偏美系球風，目前陣中外援有日籍客座教練井端弘和及國際顧問河野德良，接下來還將加入日籍體能教練，球隊呈現日系球風。

劉東洋說：「有跟集團討論過，會以日系球風為主，但不管日系、美系，希望能夠找出一個最適合台鋼的訓練方式。」

接下來球隊也會計劃與日本球隊進行交流，但今年受到疫情影響安排上比較困難，最快的時間點可能落在明年底，劉東洋說：「目前跟日職球隊訓練、比賽都有建構好藍圖，預計最快在明年秋訓就會跟日本球隊交流。」

劉東洋也透露當初會找河野德良的原因，希望能夠從零開始建構，帶給球員完整的防護、體能體系，把台鋼打造成中、日職都能參考的模式。

今天下午河野德良也會與球員進行室內課程，分享自己看過的頂尖球員與其他人的差異，劉東洋說：「他認為現在台鋼的球員是可塑性最好的時候。」由於河野德良在日本也有要務，必須台日兩邊跑，但他可透過通訊軟體掌握球員訓練進度。