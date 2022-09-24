侯友宜主持決賽，並在旁觀看過程。（李奇叡攝）

侯友宜為各醫院的消防局醫療指導醫師頒發感謝狀。（李奇叡攝）

侯友宜為甫成軍的文化救護義消分隊授旗。（李奇叡攝）

今天的決賽中，救護志工組由新莊義消拔下頭籌。（李奇叡攝）

新北今早在慈濟板橋園區靜思堂舉辦「非常心動、全面啟動-本市千人CPR決賽暨救護義消22週年慶」活動，市長侯友宜也獲邀出席，除了主持比賽，也頒發感謝狀，肯定救護義消人員救苦救難的偉大情懷，並感謝他們的付出。

今天的決賽中，救護志工組由新莊義消拔下頭籌，第二、第三名分別為頭前義消及清水義消；民眾組部分，第一名為隊伍「暮匙」，第二、第三名分別為「永和死神靠邊站」、「昕亞汽車」。

侯友宜除了主持決賽、親自頒獎，也為各醫院的消防局醫療指導醫師頒發感謝狀，並為甫成軍的文化救護義消分隊授旗；另外，新竹馬偕醫院急診室劉世清醫師及2位民眾9月13日於土城國民運動中心合力急救運動倒地的民眾，將其從鬼門關前救回，侯友宜也特別頒狀表揚。

消防局表示，台灣每年約2萬人因心因性因素造成心肺功能停止（OHCA），新北緊急救護案件數近年每年平均逾20萬件是全國之冠，消防局和醫院端密切配合，OHCA康復出院率從2010年的3.1％逐年提升，最高達10.71％，截至目前為止已經成功救回了2013人，是六都第一。

消防局強調，救護人員抵達之前，即時施予CPR是救回OHCA患者的關鍵，研究報告指出，如果病患倒下沒有即時施行CPR，病患存活率每分鐘將下降7至10％，如果超過12分鐘後接受CPR處置者，存活率趨近於0，因此CPR被美國心臟醫學會列入搶救OHCA患者的「生存之鏈」重要一環，期望透過辦理本次活動，鼓勵更多民眾學習CPR，強化大眾急救觀念。

消防局指出，新北市救護義消自2000年創立，迄今已達22年，目前編制有1個救護大隊、5個救護中隊及25個救護分隊，共879位，所有人員皆經過專業訓練並取得EMT1（初級救護技術員）以上證照，其中更有9位救護義消為EMTP（高級救護技術員），在救護現場協助急救緊急傷病患。

侯友宜說，消防局遴聘90位醫療指導醫師，為全國最多，工作內容包含協助規劃到院前緊急救護、訂定標準作業流程、進行線上醫療指導、推動教育訓練及建立緊急醫療救護體系醫療指導制度，醫療組也通過2021年12月的國家搜救隊能力分級評測（NAP)，被內政部消防署指定為「國際人道救援隊之醫療組」，是援助國內外重大災害的醫療菁英隊伍。

侯友宜提及，幾日花蓮發生地震，最強的新北快搜隊也是立刻集結支援，代表不只能應對新北災害，當其他縣市或是國際上有需要時，也能立即給予支援。

另侯友宜表示，新北不斷推廣CPR，廣設AED，為提升OHCA患者存活率，近年消防局辦理全民CPR宣導，10年來累計逾176萬人次，是全國第一，並培訓552名高級救護技術員，也是全國最多，去年更全面啟動新北市線上100台科技行動智能救護車，成效卓著。