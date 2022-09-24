國民黨南投縣長候選人許淑華表示，由她爭取的台灣好行集集公車路線昨（23）日正式通車，這是她爭取的第三條路線，此後往返台中將縮短半小時。她也秀出與集集線的合照稱，期待啟用後能增加在地鄉親的方便，同時帶來更多觀光客，讓大家一起欣賞濁水溪沿線自然風景與人文風情之美。

許淑華今日在臉書發文表示，台灣好行公車溪頭線與埔里線在今年陸續啟用後，爭取的第三條集集線昨日正式通車。此次新增路線由台中干城站出發，行經台中火車站及高鐵站兩個中部重要交通樞紐，至濁水、龍泉、集集及水里等地，縮短集集往返台中約30分鐘車程，期待啟用後增加在地鄉親行的方便，同時帶來更多觀光客欣賞濁水溪沿線自然風景與人文風情之美。

許淑華指出，昨日由縣政府主辦的通車活動來了同樣關心地方交通的集集鎮公所、集集鎮民代表會、總達客運等單位。

對此，許淑華強調，面對後疫情時代可能的產業轉變，南投縣交通網絡也來到重新盤點的時刻，為完整將來軌道運輸的串連，提高縣民就學、就業、就醫使用大眾運輸意願，她提出設置3大轉運中心政策，包含與鎮長候選人吳大村的聯合政見「集集轉運中心」，兼具轉運、商場、綠地公共空間等複合式功能，希望能有效提升交通服務品質及轉運車輛效率，成為濁水溪觀光軸線交通門戶，同時服務縣內偏鄉地區鄉親朋友們聯外的交通需求。