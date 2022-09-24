民進黨新北市長參選人林佳龍今出席與新北市議員鄭宇恩的八里聯合競選總部成立大會，再度批評新北市城市競爭力不斷退步，對此，新北市政府副發言人張劭斌拿出台灣世界新聞傳播協會14日公布的全台縣市長滿意度調查，打臉林佳龍，指出新北市在環保、教育拿2座金獎，治安、經濟、交通、社福、觀光旅遊、藝術文化、防疫表現、幸福感獲銀獎。六都市長總體施政滿意度部分，侯友宜市長也連續2年皆拿下「金獎」殊榮。

再者，黃昆輝教授教育基金會8月20日公布「2022各縣市教育施政滿意度」民調結果，六都中也以新北市滿意度最高，奪得冠軍。另外去年中央評核，有警界奧斯卡獎之稱的「國家警光獎」，新北市囊括五大項第一名，包括犯罪偵查、犯罪預防、改善交通、綜合規劃，以及在個人組第一名。

在公托教育方面同樣也擁有全國第一的成績，新北市公共托育今年底將達到120所，數量全國第一，累計公共托育的收托量，超過五都總和，達到41％，超過OECD（經濟合作暨發展組織）國家的36％。另外，全面打造長者照顧服務體系，新北市已成立1177處銀髮俱樂部，新北市有1032個里，覆蓋率已超過百分之百，新北市「顧幼扶老」，一步步實現安居樂業！

張劭斌表示，新北市的建設成績有目共睹，林佳龍卻總是故意視而不見，矇著眼睛大打烏賊戰，由此可見林佳龍連google各項指標資料幫自己惡補一下的能力也缺乏，更加凸顯他從頭到尾對新北市的無心又無能。

此外，更多次把新北市叫成台北市，八里、萬里傻傻分不清楚，甚至以為蘆洲鴨母港溝在板橋，今天又再度傻傻分不清楚，把「十三行博物館」錯當「十四行」。 奉勸林佳龍不要再跑錯棚，其口中的「無力又分心」用來形容他自己，絕對再貼切不過。