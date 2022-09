9歲的喬治王子和7歲的妹妹夏綠蒂公主出席女王葬禮

消息人士說,長久以來,薩塞克斯公爵哈利內心最大的恐懼,就是9歲的姪子喬治滿18歲成年,屆時他會變得無足輕重。

據《泰晤士報》(The Times)和《快報》(Express)24日報導,《泰晤士報》(The Times)記者羅歐(Valentine Low)在他所寫的新書《朝臣:王冠背後的隱藏力量》(Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown)中說,消息人士透露,哈利一心認為,他有「保存期限」,並常把自己和叔叔安德魯相比,深怕會像他一樣,到了60幾歲無所事事,也沒有方向。他說,「我現在有能力發揮這種影響力」。哈利認為,他目前有舞台,但時間有限,他想要不斷前進。

消息人士說,儘管幕僚不斷要哈利放心,說他和安德魯截然不同,並告訴他,只要現在奠定適當的基礎,就算到了4、50歲,甚至更年長,他還是能發揮影響力。