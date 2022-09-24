消息人士說，長久以來，薩塞克斯公爵哈利內心最大的恐懼，就是9歲的姪子喬治滿18歲成年，屆時他會變得無足輕重。
據《泰晤士報》（The Times）和《快報》（Express）24日報導，《泰晤士報》（The Times）記者羅歐（Valentine Low）在他所寫的新書《朝臣：王冠背後的隱藏力量》（Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown）中說，消息人士透露，哈利一心認為，他有「保存期限」，並常把自己和叔叔安德魯相比，深怕會像他一樣，到了60幾歲無所事事，也沒有方向。他說，「我現在有能力發揮這種影響力」。哈利認為，他目前有舞台，但時間有限，他想要不斷前進。
消息人士說，儘管幕僚不斷要哈利放心，說他和安德魯截然不同，並告訴他，只要現在奠定適當的基礎，就算到了4、50歲，甚至更年長，他還是能發揮影響力。
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