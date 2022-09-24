去年底12月才啟用的大湳消防分隊，遭爆至今仍有包括漏水、結構牆劣化等高達上百項缺失。國民黨桃園市長參選人張善政今(24)日在臉書痛批，桃園市政府如此「照顧」消防員，不覺得心裡有愧？現有消防人力110年達到1649人，他承諾，上任後會以先期至少先補到預算員額1790人，長期補足到編制員額2377人為目標，有效增加桃園消防人力與消防量能，不讓打火英雄孤軍奮戰。

張善政指出，近年桃園爆出一連串公安問題，除了導致民眾受傷，如今連民眾服務的消防英雄最基本的勤務、居住場地都存有風險。桃園市政府總經費高達12億的「北景雲計畫」（包含八德國民運動中心、大湳消防分隊、大湳社福館、市民活動中心暨公托日照中心），去年才竣工，卻是問題不斷。除了八德運動中心羽球館天花板坍塌砸傷人，昨日更有媒體揭露去年底12月才啟用的大湳消防分隊建築，至今竟然仍有包括漏水、結構牆劣化、地板陷落、電機設備鏽蝕、壁癌等高達142項缺失！張感嘆表示，第一線出生入死、打火救難，任務繁重且危險的消防英雄，勤務與居住環境竟然如此糟糕，桃園市政府如此「照顧」消防員，不覺得心裡有愧？

「這些年，桃園人口快速成長，警消弟兄姊妹任務繁重，早與雙北不相上下」。張善政表示，更難過的是，看到多起公安意外，讓第一線的消防人員疲於奔命，甚至不幸犧牲。他出近年來在桃園發生的嚴重火災，包括2015年1月20日，新屋保齡球館火災，6名年輕消防隊員不幸殉職、2017年3月10日，龍潭區私立愛心長期照顧中心失火，造成4人死亡、13人受傷慘劇等。張善政也提及今年3月10日，一天內兩起暗夜大火，除了觀音區永光化工廠房發生火警，蘆竹美福倉儲大火更產生嚴重空汙，不只影響在地市民，創紀錄的21天滅火任務，消防員必須在惡臭中滅火，更是身心俱疲。他並質疑，桃市府在3月14日承諾成立跨局處的「大型倉儲防災輔導專案小組」，運作至今有何成果？提出哪些具體方案？能不能公布讓市民安心？

張善政日前提出，警消危險加給應該比照雙北全額發給，桃園市政府與桃園市長鄭文燦告訴大家已經向中央爭取、申請，「我們不解的是，既然中央與地方都是民進黨執政，為什麼桃園的消防英雄至今依然無法領到全額危險加給？」此外，現有消防人力110年達到1649人，張善政承諾，上任後會以先期至少先補到預算員額1790人；長期補足到編制員額2377人為目標，有效增加桃園消防人力與消防量能，不讓打火英雄孤軍奮戰。

「真正守護消防英雄的權益，除了給錢給人之外，還要從源頭減少意外災害發生」。張善政強調，除了嚴格要求建築物本身的安全與維護，市府也應該進行建築物公安總體檢，降低火災與公安意外的發生，並確保建築物能夠抵擋颱風、地震等天然災害的侵襲，才能減輕消防英雄的工作負擔，減少重大傷亡的發生。張表示，這是照顧消防人員，真正該做的事。