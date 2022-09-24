高通宣佈，與開源解決方案提供商Red Hat合作，為採用Snapdragon數位底盤的新一代汽車帶來達到功能安全層級(ASIL-B)基於Linux的作業系統。預計整合Red Hat車載作業系統的Snapdragon座艙平台和Snapdragon Ride平台的初始版本，將於2023年下半年開始提供給汽車生態系合作夥伴評估。

高通Snapdragon數位底盤是一整套為汽車車載資通訊和連網、數位座艙和先進駕駛輔助設計的開放且具可擴展性的雲端連接平台。藉由Red Hat車載作業系統(In-Vehicle Operating Systems)和Snapdragon數位底盤，汽車製造商可協助產業推進軟體定義汽車的發展，並幫助加速部署全新的雲端連接數位化服務，為更深層的客戶體驗以及基於服務的商業模式創造新機遇，這類商業模式可支援汽車在其整個生命週期透過雲端進行功能升級。此外，汽車製造商將有機會透過更加無縫的連網能力以及更安全、更智慧且更沉浸式體驗所需的增強智慧功能，協助客戶重新定義駕駛體驗。

Red Hat副總裁暨車載作業系統和邊緣業務總經理Francis Chow表示，開源、軟體定義的設計與開發方式在汽車服務與創新領域的興起，得益於先進的汽車平台和支撐這些平台、基於Linux的靈活作業系統。這些提升將協助支援最新的車載雲端原生混合關鍵應用，同時還將推動實現永續發展和更快的開發週期。

高通技術公司汽車事業部門產品管理副總裁Bill Pinnell表示，軟體定義汽車為整個汽車生態系帶來全新機遇，讓產業得以提供超越人們想像的汽車功能。透過與開源社群緊密合作，將加速實現我們為客戶提供功能升級、隨選體驗和全新技術與服務目標。

高通預估，整合Red Hat車載作業系統的Snapdragon座艙平台和Snapdragon Ride平台的初始版本，預計將於2023年下半年開始提供給汽車生態系合作夥伴進行評估。