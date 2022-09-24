日本連續17年NO.1的黑物專家dejavu基於對於眼妝色彩的熱情，全新推出「睫采分明立體睫毛膏－清晰藍」。具有穿透力的色彩，在刷上睫毛膏的同時融合睫毛本身的黑色，將清晰藍在雙眼展現出近似午夜天空黑暗的藍黑色，帶有神秘的氣息及嫵媚的氛圍，使雙眸散發出靈氣十足又帶有混血的魅惑，每個眨眼的瞬間，都能綻放雙眼電力。

睫采分明立體睫毛膏延續本身產品的特性，獨特1.5mm超極細三角刷頭，搭配螺旋狀刷毛，無論眼頭、眼角或是下睫毛都能深入死角，零死角包覆每一根睫毛，即使短細睫毛也不放過。此外較為筆直的刷頭設計結合dejavu獨家開發「柔滑貼覆薄膜」高延展的特性，每次沾取睫毛膏都恰到好處，不必擔心沾上一坨睫毛膏，而且順滑輕盈的薄膜膏體能隨著每一次刷附均勻流暢的從睫毛根部延展到尾端，即使多刷幾次也不結塊，展現根根分明、宛如天生的扇形睫毛，綻放雙眼精緻美型。

「一刷輕盈、二刷有感，天生睫毛超有神」一直是睫采分明立體睫毛膏受消費者喜愛的特點。dejavu眼妝黑物專家也即將於22日於指定屈臣氏開賣的全新限量色「清晰藍」，巧妙運用低調灰黑色與海軍藍融合，在迎向秋冬之際，神秘藍黑不僅更襯托眼球顯白且能呈現清透明亮的雙眸，即使戴上口罩只露出雙眼，在光色照耀下立現深邃電眼。