民進黨台北市長參選人陳時中今出席律師後援會成立大會。陳時中提到，他爸爸是法律人，取這個名字就是希望他行事「持中」，站在中間的角度，公平的思考事情，讓事情做得更完善。

他自嘲，年輕時，這個「時鐘」有時跑得較慢，有時候停頓；但隨著時間增長、公共事務經驗的累積，現在這個「時中」已經準備好了。

今天成立大會上，主視覺背板列出了近300位律師的名字，在場律師們以「掛名連署」表達自己對陳時中的支持。

台北市長參選人陳時中律師後援會總會長洪偉勝致詞提到，今天有近300位的律師站出來挺阿中，在這次的台北市長選戰中是一個空前的紀錄。他們也被問到，為什麼律師的選擇是陳時中，而非另外兩位同是律師的候選人；希望未來的台北市長，對內可以看得起市民同胞，對外可以看得起自己。

他說，台北市長必須要充分理解到首都在一個進步國家的高度，不會好高騖遠，更不會自我矮化；更要清楚知道：台北市的發展跟台灣的發展有多麽緊密的關聯，台灣好，台北才會好；台北不好，台灣也好不完全。

洪偉勝說，未來的台北市長，不會以砲打台灣、砲口對內為傲；對外，也不會說台灣的首都、台北的傲人之處是國父紀念館或代表威權象徵的中正紀念堂。未來的台北市長，對內要看得起自己的市民，台北市長要能用心、用腦，而不是用鼻子、或用權貴的眼睛在看市民。

現場律師也對陳時中提出5項市政訴求，包括市政中立公開民主、深化校園法治教育、提升性別多元平等、保護市民個人資料、重大建設專業優先。

陳時中致詞時提到，他站在這一面滿滿寫上律師名字的背板上，感到相當感動。剛剛簽下由在場律師提出的5項市政訴求，每一項他都覺得相當重要，尤其是法律教育，未來如何提升公務機關與市民的法律認知，他一定會努力執行。