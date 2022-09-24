高雄捷運小港林園線獲行政院正式核定興建計畫，總經費533億元，預計年底可以動工、2030年完工通車，高雄市長陳其邁表示，這是他上任後核定的第3條捷運路線，這對高雄的產業觀光非常重要，所以希望加速捷運路網形成。但國民黨高雄市長參選人柯志恩則認為，小港林園線早就該動工，但政府卻在選舉前才搞這樣的動作。

行政院23日核定高雄捷運小港、林園延伸線，總經費533億元，中央補助313億，捷運小港林園延伸線全長11.59公里，路線自紅線R3小港站向南延伸進入林園，共設6座地下車站、1座高架車站。

陳其邁表示，小港林園線是他上任之後核定的第3條捷運線，這條捷運路線會串連到整個半導體S廊帶，未來延伸到屏東，也會讓東港、大鵬灣到高鐵的捷運能夠一次到底，另外，對於促進海線地區的產業還有觀光也都非常重要，所以希望能夠加速捷運路網形成。

陳其邁進一步指出，對於捷運路網配合交通建設引導地方開發，市府在都市計畫通盤檢討，也已經公展一次，即將要召開說明會，未來小港林園線的7個捷運站體也會聯合開發、興建社會住宅，讓年輕人減輕住屋負擔，另外，也配合汕尾海岸線整治，提振林園以及沿線的觀光產業，並改善生活。

柯志恩表示，小港林園線早就該動工，為什麼要在選舉之前才搞這樣的動作，陳其邁擔任市長那麼多年，可行性評估、綜合性規畫都已經完成，應該是更早給予小港、林園居民舒暢的交通。比起現在開始動工，民眾更關注小港林園延伸線何時完工？鄰近工業區的交通配套又是如何？