高雄也可以很美國！國立中山大學獲得美國在台協會支持，透過大學社會責任計畫「城市是一座共事館」課程成果，於24日在高雄市鹽埕區大港倉九KD9舉辦「美麗時光：高雄往『美』的日常」特展，透過復古裝扮、搖擺舞團、爵士樂及復刻點心，帶大家穿越時空，彷彿走入1950的美式年代。

「美麗時光：高雄往『美』的日常」特展自9月24日至10月23日於高雄大港倉九KD9舉辦，開放民眾免費觀展，此次展覽由中山大學社會學系副教授王梅香籌辦，多年來王梅香開設社會調查與研究方法、社區文創設計等課程，隨著學生作品日漸壯碩，由共事館計畫團隊策劃執行，與各單位合作，促成此次為期1個月的特展。

1950年代起鄰近高雄港邊的鹽埕區一度深受美國文化影響，至今依舊可見許多美式餐廳酒吧、唱片行、金飾店及貿易行，西方流行和飲食也深入大眾，逐漸改變台灣社會風氣與思潮。

「這個月的高雄很美國！」校長鄭英耀表示，本次展覽從常民的食衣住行育樂出發，以及多家即將開業一甲子的在地老店共同參與，藉由老照片及歷史物件，表現過去至今，台美間透過飲食、教育、娛樂及商業貿易等交流活動，刻畫在日常生活中深厚的情誼。

美國在台協會處長孫曉雅表示，透過創新及互動式的展覽，來參觀的民眾得以身歷其境，體驗過去台美友好關係下充滿活力的時期。從美式料理到爵士搖滾，再到喇叭褲和棒球，可以深刻感受到當時美台人民緊密交流所產生的文化連結，仍然對現今生活有深遠的影響。