金門擁有豐富的軍事遺跡和地景，玩起生存遊戲更為逼真且過癮(圖金管處提供)

槍械射擊及初階競技射擊活動體驗（IPSC），參與民眾反應熱烈(圖金管處提供)

金門歷經戰火的洗禮，擁有豐富的軍事遺跡和地景，這是身為戰地金門得天獨厚的資源。為使民眾近距離接觸並且體驗戰地軍事生活，金門國家公園管理處於今(24)日上午假烈嶼鄉南山頭四營區辦理「生存遊戲推廣教育訓練活動」，吸引近40人報名參加，打了場真真切切的戰爭體驗。

這場活動包含生存遊戲、槍械射擊及初階競技射擊活動體驗（IPSC），生存遊戲為對抗射擊，槍械射擊為打靶體驗，IPSC則為靶位固定人員移動射擊以計算積分；另金管處特別安排南山頭四營區特有的密室逃脫遊戲，更增活動豐富度，參與的民眾反應熱烈，亦表示此活動為難得的體驗。

金管處表示，期望透過戰地文化體驗，結合與射擊相關的主題探索課程，讓民眾能充分瞭解金門的特殊生活風貌及軍事文化與歷史的淵源，進而思考如何將此珍貴的戰地資源保存及活化，並將環境教育推廣到日常生活當中。

為加強推廣生存遊戲活動，金管處接續仍將辦理2場次體驗活動，日期分別為10月15日下午在中山林賈村營區及10月29日上午在中山林乳南山營區，歡迎有興趣的民眾至金管處官網下載活動簡章及報名。