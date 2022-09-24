民進黨苗栗縣長參選人徐定禎競選總部，24日舉行首波造勢大會，副總統賴清德到場力挺。（謝明俊攝）

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎競選總部，24日舉行首波告勢大會，立委賴品妤現身會場。（謝明俊攝）

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎競選總部，24日舉行首波告勢大會，桃園市長鄭文燦推銷桃園經驗。（謝明俊攝）

總統蔡英文及副總統賴清德，24日上午親赴苗栗縣頭份市民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎競選總部參加造勢大會。副總統賴清德首先抵達會場替徐定禎拉票，他表示，今天要改變苗栗的命運，讓鄉親要能安居樂業，首先就是要選一個好縣長，苗栗縣長一定要客家人，並且要有行政經驗，民眾生活才會進步。

徐定禎設在頭份市的競選總部，因腹地並不寬廣，所以無法容留太多群眾聚集，24日首波造勢大會，大約有千人出席，將競總前廣場擠爆，警方還貼心地將前方中正路隔出一半供群眾來往。除了正副總統外，桃園市長鄭文燦、立委柯建銘、羅致政、湯蕙禎、沈發惠、賴品妤及客委會主委楊長鎮都先後上台發言力挺徐定禎。其中立委賴品妤的現身，外界認為與男友曾玟學出任徐定禎競總發言人一事有關。

賴清德說，他當過台南市長，他非看好苗栗的發展，苗栗有非豐富的自然景觀及客家人文特色，是台灣西部最適合旅遊觀光度假的優美勝地，像是雪霸國家公園、西湖渡假村、飛牛牧場、龍騰斷橋、南庄老街和三義木雕，都是讓觀光客流連忘返的地方，但很可惜，這些年下來，苗栗的觀光推動並不理想。

賴清德表示，總統蔡英文曾指示他說苗栗縣公務人員薪水發不出來，要他優先關心照顧，到目前為苗栗還是六都以外舉債餘額最高的，苗栗縣人口也不斷流失，8年來流失了25500多人，為什麼？他以當過行政院長來看，苗栗的縣政推動得不好，讓苗栗鄉親臉上無光，苗栗縣長根據雜誌評鑑，都只有3點5顆星而已，表現不理想，縣政推動各項評比中教育及醫療衛生等都位居倒數，經濟發展、觀光就業等都不理想，今天要改變苗栗的命運，讓鄉親要能安居樂業，首先就是要選一個好縣長，苗栗縣長一定要客家人，並且要有行政經驗，民眾生活才會進步。

賴清德強調，未來的苗栗縣長一定要能發揮觀光資源，帶給鄉親財富，並且要有能力讓苗栗的農產品升級，成為農業生技科技產業的重鎮，把年輕人留在苗栗。賴清德並提醒11月26日投票日，還有一項重要的複決投票，就是修憲案18歲投票權一事，要大家投下贊同票，許年輕人一個未來。

鄭文燦上台致詞時，忍不住把自己的桃園經驗拿出來，並替鄭運鵬拉票，他說，他在桃園上台8年，決心要翻轉桃園，桃園經過8年的建設，變得完全不一樣，桃園選對人會做事，會讓一個地方好好進步，而徐定禎競選提出的3大保證，他統統都在桃園實現了，只要徐定禎當選，一定可以讓苗栗脫胎換骨。