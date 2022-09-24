台鋼雄鷹日前公布「那個男人」答案，找來昔日叱吒風雲的洋將路易士擔任打擊教練，路易士透露，球隊約在7月底時與他聯繫，自己思考了1、2個月後做出決定，「其實我一直很想回台灣，當初台灣球迷很快接納我、對我很好，所以想找機會回來台灣，為台灣棒球做出貢獻。」

路易士離開台灣後還曾到韓國、墨西哥籍義大利打球，退役後則是到美職小聯盟體系執教，對於指導年輕球員有豐富經驗，這部分也符合新成軍的台鋼需求，盼他能為這群雄鷹打下良好基礎。

「目前領隊跟其他教練還沒有下任何指示，但我在國外也是指導年輕球員，也曾在台灣打過球，更能跟選手合作。」路易士在祈願卡上寫下，希望能把台鋼打造成全世界最好的球隊，「如果大家都很努力精進，一定能變成更有競爭力的球隊。」

抵台後進行隔離時，路易士也有透過轉播收看中職比賽，對於現在中職與過往的差異，他認為，現在中職球員打得比較冷靜但更有策略性，而過去他的時期則是打得較有清略性，他笑著說：「當初會打的那麼有侵略性是因為林易增的帶頭。」

統籌教練林振賢過去曾在台灣大聯盟高屏雷公隊時共事過，當時林振賢已是教練、路易士還是球員，現在兩人一起擔任台鋼教練，他笑著說：「我看他已經迫不及待想要訓練了。」