莫斯科證券交易所 (MOEX) 正在推動一項法案，即將允許交易數位金融資產 (Digital Financial Assets, DFA) 和基於它們的證券，該證券交易所正在代表俄羅斯中央銀行製定該法案，未來可供投資人直接透過國內合規交易所進行數位資產交易。

據區塊鏈新聞網cointelegraph.com 24日報導，莫斯科證券交易所監事會主席 暨俄羅斯央行副總裁什韋佐夫（Sergey Shvetsov）在銀行會議上發表講話說，正在準備中的法案預計開放讓數位資產和數位資產權證商品，將可像證券一樣進行交易。什韋佐夫說：「莫斯科證券交易所及其子公司將向監管機構提出申請，我希望他們能夠順利獲得運營商的資格來進行數位資產交易。

他還表示，最大的障礙來自於缺乏熟悉度，俄羅斯分散式賬本技術 （即區塊鏈技術），「當你不知道該打電話給誰，起訴誰時，很多人都會不想參與，」他說，「但這一塊領域仍是一張白紙，我們可以根據經濟需要在上面畫我們和投資者任何想要的東西。」

什韋佐夫說，該法案目前正在由俄羅斯中央銀行進行審查。俄羅斯議會下議院杜馬金融委員會主席阿克薩科夫（Anatoly Aksakov）在7月時建議成為莫斯科證券交易所加密貨幣交易所，緊跟在多倫多證券交易所（Toronto Stock Exchange）和德意志交易所（Deutsche Boerse）之後。