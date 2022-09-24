竹山警分局新建大樓，24日舉行上梁儀式。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

竹山警分局新建大樓，完工後示意圖。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣警察局竹山警分局新建廳舍大樓，總工程經費2.1億元，新建分局為地上5層建築物，並以竹藝編織為主視覺設計，總樓地板面積1800坪，24日舉行上梁儀式，預定明年2月中旬完工啟用。

竹山警分局新建大樓上梁儀式，由縣長林明溱主持，與縣議員蔡孟娥、游顥、吳瑞芳、石慶龍，縣警局長黃永志、縣府建設處長李正偉，竹山鎮長陳東睦及代表會主席林賜學等人，祝禱祈福並在梁上題字見證。

林明溱表示，竹山警分局現有辦公廳舍興建於1987年，經歷921大地震導致建築物部分損壞、結構受損、多處漏水，影響辦公品質及安全，在議會支持下，獲國有財產署同意以地易地，交換中興新村土地與林務局竹山工作站土地，工程於去年年7月動土開工，目前結構完成，感謝大力支持的議長何勝豐，讓警察同仁有更舒適的辦公環境，持續加強為民服務。

議員們表示，感謝縣長林明溱在竹山規畫親子公園、竹藝產業園區，如今竹山警分局重建將完全，舒適的辦公環境可激勵警方士氣，讓竹山、鹿谷地區的治安與交通更好。

黃永志表示，感謝縣長及議會的支持，8年來編列4億多元預算，提供警方環境改善、車輛及設備汰換；新建竹山警分局規畫先進的靶場及體技場，還有蒐證器材等軟硬體設備。

新建竹山警分局大樓，外觀以竹山特色文物發想，以竹編藝術品的紋理呈現建物主視覺，內部規畫辦公室、宿舍、禮堂、體技場、留置室、通訊鐵塔、靶場、機房等，同時建構數位化網路管理及E化環境。