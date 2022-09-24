澳門行政長官賀一誠今宣布，恢復停辦三年的大陸旅行團赴澳旅遊，並恢復與大陸電子簽證，預計兩項措施需時1個月籌備，期望10月底至11月初落實。

賀一誠指出，經過昨日與中共中央政治局常委、國務院副總理、中央港澳工作領導小組組長韓正舉行會議，北京決定恢復赴澳旅行團及電子簽證，以及其他推動澳門大型基礎設施的事宜。

賀一誠解釋，大陸確定先會對4省1市，即廣東、上海、浙江、江蘇及福建開放赴澳旅行團。他稱，一定是以廣東省為先，因廣東省最接近澳門，且地緣清晰，兩地防疫溝通和機制比較好。

賀一誠稱，相關工作將設有熔斷機制，因此需要1個月時間籌備，內容包括旅客抵澳後一旦出現疫情，有關機制將如何應付，這些均要向中央交代。若大陸某一省市發生嚴重疫情，澳門就會停止，若澳門發生疫情，亦會有熔斷機制，但同時設有恢復機制，在一定日數後可恢復正常旅行團，不須再申請，但他強調有關機制需要兩方面防疫部門砌商建立。

賀一誠強調，澳門防疫政策必須與大陸保持一致，維持「7＋3」，才能得到大陸恢復赴澳旅行團及電子簽註，強調一定是在遵守當前的防疫規則下開展有關工作。現階段大陸是澳門最重要客源，因此向中央提出恢復赴澳旅行團及電子簽注的請求。對於香港即將實行「0＋3」，賀一誠稱，每一地區按照自身需求決定，他不作評論，澳門對香港的隔離措施暫無改變，即維持「7＋3」，否則會影響澳門赴大陸的措施，澳門現在沒有條件作任何改變。

賀一誠又稱，現在澳門居民到大陸不需隔離，只需持 48小時核檢陰性有效證明，至於能否爭取更長的核檢有效期，要按照內地有關規則辦理。