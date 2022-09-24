本集的《飢餓遊戲》獎金大放送。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》本周日（25日）推出「個人身分階級賽」，除了邀請張棋惠、熊熊、林佑星等藝人外，製單還特別力邀琳妲、艾璐、賴可、丹丹等中職啦啦隊女神助陣，王仁甫對製單的安排相當滿意：「平常大家看棒球只能看到一隊啦啦隊的女孩，但今天我聞到所有啦啦隊的髮香。」

本集獎金大放送，依據當天全員錄製明星賽應援舞的啦啦隊影片按讚數，來決定發放獎金多寡。由於啦啦隊女孩各個都是超高人氣，粉絲數動不動就破百萬，製單一講出此規則，孫協志不忘提醒，「她們隨便一個都很猛喔!要是最終按讚數是150萬，那我們今天就播最後一集了。」許孟哲也直言：「光她們5個人烙人，就比製作費高了喔。」

水上活動讓女藝人紛紛換上泳裝展現傲人身材，遊戲一開始王仁甫就跟琳妲聯手，說好一同攻擊蔡黃汝，不料王仁甫卻背叛琳妲，出手將琳妲的碗公漂漂船翻入水中，害她全身溼透還嗆了水，王仁甫見狀乾脆直接承認：「其實我計謀沒有成功，希望一撥兩邊都翻(船)。」鬧劇般的發展根本就是水上大混戰。

有一關，眾人要挑戰「射筷子破氣球」，總是自詡為遊戲王的王仁甫，竟被一根筷子打敗，不論怎麼試都無法把氣球戳破，最後就連力氣較小的啦啦隊女孩也紛紛破關，蔡黃汝則趁機揶揄：「他已經不是遊戲王了。」《飢餓遊戲》每周日晚間8點在中視播出。