在警方協助開道下，原本25分車程，僅花12分鐘就抵達醫院，讓翁姓夫妻滿心感謝。（竹崎分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣竹崎分局復金派出所員警日前開警車執行勤務時，突遭一輛自小客車半途攔車，車上年輕夫妻焦急表示，10個月的孩子確診全身抽搐，求助警察幫忙開道送醫急救，在員警一路鳴笛開道下，原本25分車程，僅花12分鐘就抵達醫院，讓翁姓夫妻滿心感謝。

竹崎分局復金派出所副所長林志原與警員林惠君22日上午執行勤務中，行經竹崎鄉嘉120線1.5公里處，遇一輛自小客車急停在路中間，駕駛還跑下車攔停警車，翁姓駕駛神色緊張表示，10月大的小孩確診covid-19全身抽搐且神智不清，夫妻自行駕車載小孩就醫，巧遇巡邏車警，拜託員警協助開道，縮短就醫路程。

林志原兩人擔心延誤就醫，通知救護車亦需等待，為爭取時間，馬上鳴笛幫忙開道，僅花正常車程一半時間就抵達嘉義基督教醫院急診室，事後翁男表示，看到孩子確診全身抽蓄夫妻倆都嚇暈了，心中十分慌亂，還好警方即時協助開道，讓孩子順利就醫，非常感謝警方的幫忙。