苗栗縣長參選人鍾東錦24日赴西湖鄉造勢。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

總統及副總統24日現身苗栗，替民進黨提名苗栗參選人徐定禎造勢大會站台，國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘強調，未來在10月衝刺期起跑後，包含侯友宜、盧秀燕長以及前總統馬英九都會到苗栗替謝福弘造勢。鍾東錦則質疑，徐定禎競選總部裡面，看不到一個苗栗鄉親，未來如果當選了，施政要以苗栗鄉親為依歸呢？還是以黨意為依歸，如果是他當選，他一定以苗栗鄉親的利益為最大利益。

謝福弘表示，他的競選總部與國民黨中央的溝通與協助非常暢通，且經常收到黨中央主動詢問及安排建議，但在選戰倒數尚未進入2個月，他的選舉戰術安排，主要以地方行程為優先，在10月衝刺期起跑後，包含新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕以及前總統馬英九，都會前來苗栗協助謝福弘，並安排跨縣市的資源串聯，相信以藍軍的強勢串聯，絕對能為國民黨在九合一大選當中守護苗栗的勝選。

對於總統、副總統24日到苗栗支持對手徐定禎，鍾東錦則質疑，徐定禎競選總部裡面，看不到一個苗栗鄉親，他自己目前雖然沒有黨派，但他有苗栗鄉親相挺，鍾東錦也質疑徐定禎，未來如果當選了，施政要以苗栗鄉親為依歸呢？還是以黨意為依歸？如果是他當選，他一定以苗栗鄉親的利益為最大利益。