民進黨台中市長參選人蔡其昌24日參加與市議員周永鴻神岡聯合競選總部成立大會。（蔡其昌競選總部提供）

九合一選舉逼近，民進黨台中市長參選人蔡其昌利用周末勤跑基層，24日參加與市議員周永鴻神岡聯合競選總部成立大會，蔡其昌受訪指出，盧秀燕近期對選情冷處理，他再三邀請辯論，她都怯戰、避戰；新聞局長鄭照新回應，盧市長在登記參選時已勾選「辯論」選項，沒有避戰問題。

蔡其昌指出，周永鴻不僅是黨內重要優秀資產，更是他的最佳拍檔，對外能夠為黨政策辯護，有清晰論述能力，有攻有守；對於市政的監督，理性專業，能清楚點出缺失；對內，潭雅神鄉親拜託的服務案件，用心服務、親力親為，這就是我們行動派團隊的精神。

蔡其昌說，潭雅神這4年來，完全被盧市長邊緣化，所有鄉親都說不出市府做了什麼有亮點的建設，讓4年前支持她的人很心寒，希望大家一起來「翻新」，換掉不認真、不用心的市長。

蔡其昌受訪時表示，盧市長對選情冷處理，就想要當選連任，實在太小看台中人，應該要將雙方政策執行力攤在陽光下，讓選民檢視，他再三邀盧市長辯論，她都怯戰避戰，呼籲不要透過避戰，就想贏得選舉，市民等著檢驗4年來政治承諾是否兌現。

台中市新聞局長鄭照新表示，盧市長在登記參選的表格上，已勾選「辯論」選項，會參與公辦辯論活動，沒有避戰的問題，身為市長仍會以市政行程為優先，直接與市民互動。