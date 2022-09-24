日本前首相安倍晉三「國葬」將於9月27日舉行，面對海內外重要人士出席，警視廳將比照日皇即位、東奧開幕等成立「最高警備本部」，以最高等級維安因應，絕不容出現失敗。

日本讀賣新聞報導，面對眾多來自海外重要人士將出席國葬，維安單位已在東京都內強化相關作為。警視廳預計在國葬當天成立「最高警備本部」，由警視總監大石吉彥為首，以最高等級負責維安因應。

大石8月下旬在警視廳內部一場會議中強調，「希望大家忘了過去的成功經驗，（面對這次國葬）採取充分的維安對策」，要求所有幹部以萬全準備做好國葬維安工作。

安倍是在街頭演說時遭槍手槍擊身亡，日本警察廳已在8月針對重要人士維安進行全面檢討改進，國葬是維安改進後第一項國家級活動。警察廳幹部說，警察當局已將國葬定位為「不許失敗」的重要活動。

安倍國葬將於9月27日下午在東京都內的「日本武道館」舉行，目前已知將有約4300位賓客出席。其中，會有來自海外218個國家或地區、包括領袖層級在內約700名賓客來訪。

警視廳已在日本各地警力支援下強化整體警備態勢。支援警力中約400人將負責保護重要人士，跟警視廳SP（特勤人員）共同進行訓練。

警視廳將針對每一位重要人士可能成為恐攻標的危險度進行判斷，來制訂維安計畫。當天在武道館也會徹底確認出席人士身分，並在入口處設置金屬探測機，防止有心人士持槍械等進行襲擊。

為防止有人以人群集中地為目標進行恐攻，警方已在東京都內主要車站及羽田機場，持續進行可疑物品的搜索等作為。

為防範出現「孤狼式襲擊」，警視廳也將強化網路巡邏，查看社群網站有無可疑發文等情況。

警視廳將比照2019年日皇宣布即位的「即位禮正殿之儀」及2021年東京奧運開幕式，在國葬當天成立「最高警備本部」，以最高等級維安態勢來因應。

國葬當天，警視廳將在武道館周邊部署壓制恐怖分子的快速反應部隊（ERT）；而在載送安倍骨灰的車輛行經沿途，也會安排制服警力負責警戒。

至於設置在武道館附近公園、供一般民眾獻花的獻花台周邊，日警也將檢查民眾隨身行李。

回顧日本政府上次在1967年為前首相吉田茂舉辦的國葬，載送吉田茂骨灰的車輛行經沿途，共聚集逾7萬人送別，當時約有6000名警力負責維安。

根據當年報導，雖然部分地區出現反對國葬的遊行，但並未造成顯著的事件或意外等情況。