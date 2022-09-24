21日下午黃姓男子到超商入座後，將收納行動電源、充電線組、耳機等配件的收納盒放在桌上，便走到超商外講電話，沒想到63歲的周男誤把收納盒當成錢包，順手牽羊將收納盒拿走，之後周男打開收納盒一看，發現裡面一毛現金都沒有，當場傻眼，並將收納盒隨地亂丟離去，警方獲報後到周男家將他逮捕，依竊盜罪移送偵辦。

黃男到超商內用餐休息，擔心吵到其他客人而到外頭講電話，將收納盒放在座位區桌上，沒想到僅短短5分鐘的時間，黃男回來時桌上收納盒已經不翼而飛，立即向店員反應，店員幫忙尋找也沒發現，便報警請警方協助。

警方到場後，調閱監視器發現，黃男去講電話時座位上的收納盒引起了周男的注意，周男在附近觀察了一下，確認旁邊沒有人在看，一個快手就將收納盒給偷走，藏進衣服內快步離開超商。

警方從畫面中認出周男，2小時後隨即在周男家中找到人，周男遭逮後表示，收納盒遠看像是錢包才下手行竊，當時在超商外打開收納盒後，發現裡面沒有金錢也相當「傻眼」，覺得沒價值便隨手丟棄在路旁。周男帶警方返回棄置物品的地方取回黃男的收納盒，警方依盜罪將周男移送偵辦。