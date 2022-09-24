針對新北市長侯友宜博士學位，民進黨新北市長參選人林佳龍今再提3點質疑，包括畢業時間、碩士論文以及博士論文資料取得等；對於林的質疑，侯友宜選舉辦公室也回應，指相關疑問不論是選辦或警大都已經說明，林佳龍卻不道歉還繼續公開造謠，批評林佳龍是「放羊的孩子」。

林佳龍今天上午出席八里聯合競總成立活動時，再度針對侯友宜的博士學位提出3項質疑，林佳龍稱，侯友宜博士論文與畢業時間兜不攏是其一；再者，學士直攻博士必須提出同等碩士論文，但大家卻找不到碩士論文；最後，他要求侯友宜能出面說明，在取得博士論文的相關研究資料時，是否涉及使用公權力取得犯罪資料？

針對林佳龍的質疑，侯選辦發言人吳亮賢也回應反擊，他表示，林佳龍說侯友宜的博士學位「很奇怪」是公開說謊，因為這部分警察大學已經出面說明了，不論是在入學或是畢業資格上，一切都符合規定，甚至侯友宜本人也大方表示：「歡迎檢視。」但林佳龍不但不思悔改、道歉，還繼續以不實的指控公開造謠，根本就是「放羊的孩子」。

吳亮賢補充，對於對手的不實指控，侯友宜選辦昨日已回應，當年侯友宜參加博士班甄試時，皆按規定繳交送審資料，包括教授推薦函、自傳及工作經驗報告、研究計畫書、有利審查之參考資料等，並經過經過筆試、口試，完全符合程序及規定，警大都有相關紀錄。且警大也出面說明，一切符合規定，「相信國小生都看得懂，林佳龍卻還在裝傻。」

吳亮賢也痛批，台灣政治就是有像林佳龍這種人，一味潑髒水、抹黑別人卻提不出任何證據，才會讓社會充滿假消息跟亂源，林佳龍騙人的習慣跟他參選新北市一樣，不僅懶得做功課，還又懶又愛說謊。