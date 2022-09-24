市議員參選人蔡怡萱24日在田心公園舉辦豐后軍水陸訓練。（蔡怡萱提供／陳淑娥台中傳真）

市議員參選人蔡怡萱24日在田心公園舉辦豐后軍水陸訓練。（蔡怡萱提供／陳淑娥台中傳真）

台中市第4選區市議員參選人蔡怡萱24日在田心公園舉辦豐后軍水陸訓練，吸引近千位大、小朋友「參軍」攜手打水戰。蔡怡萱表示，她若當選，將爭取比照宜蘭縣舉辦「豐后童玩節」。

「豐后女將」蔡怡萱為了提供民眾有好的休閒去處，今日下午2時至6時，特別在田心公園舉辦「怡起童樂‧熱情萱讚了」活動，有機器人氣墊冒險犯難、進攻水陸城堡，還有奇幻軍團演練示範；蔡怡萱親自到場與在場小朋友們一起同樂。

蔡怡萱表示，這是豐原、后里首次大型水戰活動，有鑑於過去在豐原所舉辦的指標性活動逐漸減少，她希望未來能夠為豐原、后里爭取更多具國際化、指標性、延續性的大型活動，帶動豐后經濟與觀光發展。

蔡怡萱承諾，當選後將爭取在豐后地區舉辦像宜蘭縣一樣的「豐后童玩節」，讓豐后地區小朋友，每年都有值得留下的童年記憶。

另外，對於市府舉辦2018年國際花博活動後，有許多閒置空間沒有被有效利用。蔡怡萱說，希望市府能利用花博場地，增設親子友善空間或大型遊樂設施等，增加更多親子互動空間，也可促進觀光發展，吸引外地遊客，帶動地方商機，再度創造豐后新指標。