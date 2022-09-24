日本即將開放自由行，不過國人若接種高端疫苗，仍須自費接受PCR採檢，引發外界爭議。國民黨副主席連勝文今批評台北市長參選人、前指揮官陳時中是詐騙集團，把老百姓當「豬仔」，衛福部長薛瑞元下午則回擊，民眾的選擇有自己的考量，「不要把人民當作沒有自主性的傻子」。

薛瑞元今出席衛福部保護司第8屆紫絲帶頒獎典禮，會前受訪時，針對赴日旅遊表示，外交單位正和日本積極溝通，高端這種次單位蛋白疫苗和BNT、莫德納這種mRNA疫苗性質不一樣，副作用小，民眾的選擇各有理由和考量。

「像我本身就打了4劑高端，也有身體的考量」，薛瑞元表示，出國不出國不是主要的考量原因，但也期待日方能談出一個結果。全世界對疫情的邊境解封方向，大概就是限制會越來越少，再過一段時間的等待，應該就不是太大的問題。很多國家不是承認不承認的問題，而是邊境有沒有要求打疫苗才能入境，如有要求，才會談到哪些疫苗可以接受，目前一些國家的邊境管制已沒有要求一定要打疫苗，這也會逐漸會變成主流。

針對連勝文今批評陳時中詐騙，把老百姓當「豬仔」，薛瑞元回應，「講這種話有一點過分，民眾選擇什麼樣的疫苗，都有自己的考量，不要把人民當作沒有自主性的傻子」。對於自費PCR的3500元有沒有下修空間？他表示當然有空間，不過由於檢驗的量減少，考量成本，調降的機會不大。

另一方面，次世代疫苗今日開打，但北市的預約率不到5成。對此，薛瑞元表示，次世代疫苗剛剛開始打，還是會先看一下，目前疫苗的數量足夠，如果施打狀況不踴躍，就會往下繼續開，醫護人員先開，再過來就是年齡往下。