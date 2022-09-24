樂天桃猿啦啦隊成員林襄，有著甜美外型及傲人身材，擁有高人氣的她還紅到日本去，不過人紅是非多的她，近來則是疑似上空露點照流出，對此，經紀人無奈回應：「早已上過新聞」，不過她心情似乎不受影響，昨（23日）在社群曬出養眼照，立刻融化不少粉絲的心。

林襄在instagram曬出身穿全身粉色系的造型，只見她用雙手撐住臉頰，對著鏡頭擺出甜美笑容，瞬間電暈一票粉絲，穿著養眼的她，不僅露出全身雪白Q彈肌膚，纖細四肢及傲人身材更是一覽無遺，其中一張側面照解放火辣S曲線，讓所有人看的血脈賁張，捨不得把視線移開，短短一天就吸引7萬多人按讚。

對此，網友紛紛留言：「這套照片好日漫啊！可愛」、「襄的笑容超級美超喜歡的」、「已被這笑容爆擊」、「好可愛的襄，我戀愛了」、「超漂亮超美的身材，超苗條，超可愛，根本夢中情人」、「清純可愛的林襄」、「太可愛了啦」、「太口愛的粉紅襄」。

林襄日前學生時期影像被挖出後，遭質疑「二次發育」陷整形疑雲，不過從她16歲就合作的攝影師分享她18歲時的嫩照，只見她穿著比基尼和連身泳衣，上圍看起來非常兇猛，接著澄清「林襄從小身材就是這麼好，沒有二次發育」，更強調初次合作時就覺得很萌又是童顏巨乳，希望大家不要再攻擊她的身材。

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