高雄市政府原住民事務委員會於今天舉辦首屆「高雄市原住民族運動會」，規劃5個競賽項目，作為選拔112年全國原住民族運動會高雄的代表選手，挖掘優秀原住民運動青年。(高雄市原民會提供／林雅惠傳真)

高雄市政府原住民事務委員會於今天舉辦首屆「高雄市原住民族運動會」，規劃5個競賽項目，作為選拔112年全國原住民族運動會高雄的代表選手，挖掘優秀原住民運動青年，競賽結果晚間出爐，將由市長陳其邁蒞臨頒獎。

高雄熊和市原運筱甜心今也現身會場，民眾可參加高雄市原民會線上抽獎活動，上傳與高雄熊及筱甜心的合照，就有機會獲得限量Takao運動毛巾。

高雄市長陳其邁表示，此次運動會的辦理，是對高雄族人的承諾，去年全國原住民族運動會，為給選手加油打氣，加碼高雄代表隊的獎金，鼓勵原住民運動員可以為高雄拿下更多榮耀。

而去年高雄也抱走23面獎牌，是有史以來成績最好的一次，陳其邁希望透過這次的高雄市原住民族運動會，選拔出更多優秀選手，出征明年台北的全國原住民族運動會，為高雄再創佳績。

高雄市原民會主委阿布斯表示，上周舉辦的全國布農盃，邁市長除了協調市府各局處給予主辦單位桃源區公所經費上支持，也親自出席布農盛事，這次也出席市原運的選手之夜，足以展現邁市長對族人運動賽事的重視。

高雄市原民會這次規畫5個競賽項目，籃球11隊、排球17隊、槌球4隊、慢速壘球16隊、傳統射箭21隊，計有69個隊伍，超過600位選手參加，競賽場地分別在青少年籃球場、福誠高中排球場、高雄市立槌球場、迷瑪力慢速壘球場及楠梓射箭場。