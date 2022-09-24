微軟釋出新工作趨勢指數報告中顯示，領導階層和員工對於混合辦公模式的認知存在極大差異。雙方對於工作效率的標準、如何在保有自主權的同時確保當責、工作模式的彈性程度及辦公室存在的意義抱持著不同的觀點。為縮小觀念差異，企業需要發展一套新的方法，認識到工作需跳脫地點限制，賦予人們超越時間和空間的全新工作體驗，以便員工無論在何處工作都可以保有參與感並維持聯繫。

微軟董事長兼執行長薩帝亞‧納德拉表示，唯有培養投入、自主且充滿活力的工作團隊才能幫助企業在當今經濟不穩定的時期保持競爭優勢。微軟宣布於員工體驗平台Microsoft Viva推出一系列創新功能，幫助領導階層克服無法時刻掌握員工狀態的不安全感，重建一套信任規範機制，以利招募新夥伴及激發員工的活力。

為了幫助領導階層更快適應新的工作模式，工作趨勢指數報告指出領導階層應盡快做出的三大轉變，包括：克服無法時刻掌握員工狀態的不安全感、理解建立團隊聯結是員工進入辦公室的原因及提供培訓機會以留住優秀人才。

為了應對這些挑戰，微軟將於員工體驗平台Microsoft Viva推出一系列全新功能，幫助企業優化現代辦公模式的員工體驗。其中，像是Viva Pulse可協助主管與領導階層定期獲得保密的團隊回饋；Viva Amplify則幫助領導階層與企業內負責溝通的人對員工傳遞具有一致性和影響力的訊息；Viva Engage是微軟近期推出的平台，讓員工可以建置線上社群，並透過分享故事與故事情節（Storylines）進行溝通與自我表達。